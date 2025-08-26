Hän on meidän rauhamme

Raamattu puhuu rauhan Jumalasta. Siksi toivotamme jumalanpalveluksessa ”Kristuksen rauhaa”. Maailmassa rauha näyttää vaikealta ja hauraalta. Juutalaisuuden ja kristinuskon syntysijoilla vihollisuudet lähtivät uusille, koville kierroksille 7.10.2023 jälkeen. Kuohunta on levinnyt eri puolille maailmaa. Viimeksi sotivat Iran ja Israel. Ihmiset ottavat puolia ja vaativat rangaistusta. Viha ja katkeruus ovat kauhistuttavia voimia.

Kun ajattelin tätä, mieleeni nousi takavuosien kirja Hamasin poika. Se kertoo Hamasin perustajan pojasta Mosab Hassan Yousefista, joka syntyi Länsirannan palestiinalaiseksi, kasvoi vihaamaan Israelia ja israelilaisia, joutui nuorena Israelin turvallisuuspalvelun sieppaamaksi ja päätyi saman turvallisuuspalvelun työntekijäksi. Lopulta eri vaiheiden jälkeen hän kääntyi Jeesuksen seuraajaksi. Käydessään Suomessa vuonna 2011 hän kertoi: ”Jumala, jota nuorena palvoin, ei pitänyt juutalaisista. 18-vuotiaana motiivina työskennellä Israelin hallitukselle oli kosto. Päämääräni oli soluttautua Israelin tiedustelupalveluun ja työskennellä Hamasin hyväksi. Ensimmäisen kolmen vuoden ajan, kun tein työtä vihollisteni kanssa, ystävystyin heidän kanssaan. Opin vihollisiltani monia asioita… Shokeeraavin asia oli se, että Israel ei ole se suuri vihollinen, jota olin etsinyt. Ja yksinkertaisesti, kun Kristus sanoo: ”Rakasta vihollisistasi”, Hän tarkoitti, että rakastaisimme kaikkia. Kun aluksi motiivinani oli kosto ja koston saaminen, myöhemmin päädyin ehdottomaan rakkauteen kaikkia ihmisiä kohtaan.”