Jumalan hyvä suunnitelma
Pääkirjoitus

Sleyn työntekijäpäivillä keskusteltiin pienryhmissä siitä, mitä itse kukin odottaa tulevalta syksyltä. Joidenkin mielissä oli huolia liittyen Sleyn ja kirkon välisten suhteitten kehittymiseen. Alkaneen syksyn aikana kirkon johdon taholta saattaa olla odotettavissa päätöksiä, joilla on vaikutusta toimintaamme kirkollisena herätysliike- ja lähetysjärjestönä. Pitääkö siis olla huolissaan?

Jumala johtaa historiaa hyvän suunnitelmansa mukaan. Myös me saamme olla mukana siinä historiassa. Jos me olemme uskolliset sille kutsumukselle ja tehtävälle, jonka olemme Jumalalta saaneet, meillä ei ole mitään hätää. Meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia lähellä ja kaukana ja hoitaa ihmisiä Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Sen tehtävän toteuttamista ei mikään tai kukaan voi estää, emmekä suostu luopumaan kutsumuksestamme edes pakon edessä. Näin me uskomme ja näin me toimimme, ja lopun jätämme hyvän Jumalan käsiin. Ei ole syytä olla huolissaan.

Minä itse odotan tulevaa syksyä jännittyneenä. Mitähän Jumalalla on varattuna meitä varten? Miten hän mahtaakaan johtaa meitä eteenpäin ja miten auttaa niiden myrskyjen läpi, joita varmaankin on edessä. Välillä huolet ja jopa pelot pyrkivät valloittamaan sydämeni, mutta sitten lohdutan itseäni sillä, että Jumalalla on hyvät suunnitelmat meitä varten. Mitä siis tapahtuukin, uskon sen olevan Jumalalta ja siksi kaikkein parasta mitä meille – ja minulle – voi tapahtua.

