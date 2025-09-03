Jumalan hyvä suunnitelma

Jumala johtaa historiaa hyvän suunnitelmansa mukaan. Myös me saamme olla mukana siinä historiassa. Jos me olemme uskolliset sille kutsumukselle ja tehtävälle, jonka olemme Jumalalta saaneet, meillä ei ole mitään hätää. Meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia lähellä ja kaukana ja hoitaa ihmisiä Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Sen tehtävän toteuttamista ei mikään tai kukaan voi estää, emmekä suostu luopumaan kutsumuksestamme edes pakon edessä. Näin me uskomme ja näin me toimimme, ja lopun jätämme hyvän Jumalan käsiin. Ei ole syytä olla huolissaan.