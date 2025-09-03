Kirkko ja demokratia
Kirkko ja demokratia

Viime aikoina on aiheellisesti huolestuttu demokratian tilasta ja tulevaisuudesta niin omassa maassamme kuin maailmanlaajuisesti. Demokraattisten valtioiden määrä on vähentynyt. Myös demokratioiden sisäinen kehitys on monin paikoin ottanut takapakkia.

Suomi on pärjännyt hyvin kansainvälisissä demokratia- ja oikeusvaltiovertailuissa. Silti meidänkin maassamme on useita kehityskulkuja, jotka haastavat demokratian. Sen vuoksi valtioneuvosto antoi viime keväänä periaatepäätöksen kansallisesta ohjelmasta demokratian ja osallistumisen edistämiseksi.

Demokratian periaatteita sovelletaan myös muille aloille kuin poliittiseen elämään. Usein demokratia tulee esille puhuttaessa kirkon elämästä ja päätöksenteosta. Asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen ja ongelmaton.

