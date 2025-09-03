Luterilaiset rapakon takana
Pinnalla

Yhdellä kirkolla ei ole piispoja, toinen menetti 35 vuodessa puolet jäsenistään ja kolmannessa ei edes rukoilla muuhun luterilaiseen kirkkoyhteyteen kuuluvien kanssa. Sanansaattaja esittelee Yhdysvaltain suurimmat luterilaiset kirkot.

Missouri-synodi, Yhdysvaltain toiseksi suurin luterilainen kirkko, on yksi niistä harvoista kirkkokunnista, jotka ovat pystyneet kääntämään kirkon suunnan liberaaliteologiasta takaisin Raamattuun ja tunnustukseen, Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan piispa ja Kansainvälisen luterilaisen neuvoston puheenjohtaja Juhana Pohjola sanoo.

Hän tarkoittaa vuoden 1974 tapahtumia. Tällöin liberaalimpaa raamatuntulkintaa edustaneet St. Louisin seminaarin opiskelijat marssivat ulos kampukselta ja lopulta koko kirkosta vieden mukanaan suurimman osan seminaarin henkilökunnasta, useita kirkon pastoreita ja noin satatuhatta maallikkoa.

