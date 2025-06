Riittävät teologiset perusteet

Kirkon avioliittokeskustelussa ääripäiden välillä on niitä, jotka kokevat, että avioliittokannan säilyttäminen ennallaan toukokuun kirkolliskokouksessa oli oikea ratkaisu, koska teologisia perusteita muutokselle ei vielä ollut riittävästi. Heidän ajatuksensa näyttää kuitenkin olevan se, että samaa sukupuolta olevien kirkolliseen avioliittoon vihkiminen tulee kyllä ajallaan hyväksyä, ja hyvät teologiset perusteetkin varmasti lopulta löytyvät.

Teologia on mielenkiintoinen oppiaine. Joka sen hyvin taitaa, osaa selittää mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi ja perustella asiansa teologisin termein vakuuttavasti. Välillä tuntuu siltä, että juuri sitä meille teologeille yliopistossa opetetaankin. Teologiasta on tullut väline ajaa kirkollisessa päätöksenteossa muualta omaksuttuja ja usein kirkon pitkän perinteen vastaisia näkemyksiä. Hyvän teologian pitäisi kuitenkin toimia aivan toisin ja päästä palvelijan asemasta herraksi. Hyvän teologian tulisi ohjata meidän ajatuksiamme ja näkemyksiämme Jumalan tahdon mukaisiksi. Ajankohtaiseen keskusteluun sovellettuna: jos Jumala on asettanut avioliiton vain miehen ja naisen välille, ei samaa sukupuolta olevien avioliitolle voi löytää teologisia perusteita, vaikka niitä kuinka etsisi.