Sankarillisen uurastajan kuva murtuu

Elias Lönnrot oli Kalevalan kokoaja, lääkäri ja suomalaiskansallinen ikoni. Uuden tutkimuksen valossa hän oli myös ristiriitaisempi henkilö kuin aiemmin on ajateltu.

Oliko kansalliseksi ikoniksi nostettu tiedemies Elias L√∂nnrot (1802‚Äď1884) yksinomaan vaatimaton, n√∂yr√§, uupumaton uurastaja ja jopa pyhimysm√§inen kulttihahmo, jollaisena h√§net on ollut tapana kuvata? T√§m√§ kysymys on askarruttanut historiantutkija ja emeritaprofessori Irma Sulkusta. Sulkusen mielest√§ L√∂nnrotista vallitsee melko puiseva ihannekuva, jota h√§n on halunnut ravistella teoksessaan Elias L√∂nnrot ja h√§nen pitk√§ varjonsa (SKS 2025). Edellinen L√∂nnrotin el√§m√§kerta, Aarne Anttilan Elias L√∂nnrot: El√§m√§ ja toiminta, ilmestyi jo 1930-luvulla.