Fiksusti erimielisinä?

Ohjeita vaikeiden asioiden käsittelyyn
Monet amerikkalaiset yliopistot ovat omaksuneet niin kutsutut Chicagon periaatteet, joiden tarkoitus on estää opetuksen haitallista politisoitumista. Olli-Pekka Vainio on kirjoittanut Erimielisten tila -teoksessa nämä periaatteet teeseiksi, jotka sopivat sekä kouluihin että muihinkin yhteisöihin ohjenuoraksi vaikeiden aiheiden käsittelyyn.
- Kohtele toisia kohteliaasti ja kunnioittavasti, vaikka olisit heidän kanssaan syvästi eri mieltä.
- Edistä aitoa dialogia kuuntelemalla ja esittämällä kysymyksiä.
- Ole utelias ja avoin vaihtoehtoisille näkemyksille.
- Älä ajattele, että sinulla olisi automaattisesti erityisen hyödyllinen tulokulma asiaan vain oman taustasi tähden. Epäile itseäsi.
- Ole kärsivällinen äläkä loukkaa tai loukkaannu tarpeettomasti.
- Pyri tarkkuuteen ja herkkyyteen yksityiskohtien suhteen.