Jumalan syliin pudonnut
Päähaastattelu

Jumalan syliin pudonnut

Annukka Häkämies on tehnyt työuransa kriisi- ja mielenterveystyön parissa. Kasvatustieteilijän oivallukset kiteytyvät siihen, että vaikeissa vaiheissa ei pidä yrittää sinnitellä yksin, sisun voimalla.

Annukka Häkämies aloitti vuosia sitten opettajankoulutusta käydessään tärkeän näytetunnin pitämisen ”hirveän tärkeänä”, kuten hän itse kuvaa. Häkämies istui katederilla opettajan pöydän takana. Häntä jännitti, ja hän alkoi siksi leikkiä jaloillaan tuolilla. Yleisönä olleet opiskelijat eivät nähneet luennoitsijan jalkoja pöydän edessä olleen levyn takaa.

– Kuinka ollakaan, tuoli lähti altani ja putosin pöydän alle. Koko sali oli aivan hiljaa. Sitten nousin pöydän alta ja jatkoin opetusta kesken jääneestä lauseesta.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja. Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi ja tuet kristillisiä kirjoittajia.