Raamatusta

Kotimatkan sävel

Kasteesi hetkellä sinun käskettiin laittaa kengät jalkaasi, ottaa takkisi ja lähteä. Näin alkoi eksoduksesi kohti taivasta.

Jos olet joskus kuullut hyvän sävelmän tai melodian, vaikkapa jossakin radion iskelmässä tai hengellisessä laulussa kirkossa, tiedät, kuinka tämä melodia jää mieleesi. Päivien ja viikkojenkin jälkeen tunnistat melodian, vaikka kuulisitkin siitä vain ohikiitävän sävelen tai sointukierron katkelman.

Raamattu on täynnä tällaisia melodioita ja säveliä. En nyt puhu musiikista vaan rakenteista ja kuvista, jotka nousevat esiin yhä uudelleen ja uudelleen. Nämä rakenteet opettavat meille jotain tärkeää. Jos olet lukenut Raamattua jo hyvän aikaa, alat tunnistaa tällaisia rakenteita tai melodioita nopeammin ja useammin. Tämä taito on hyvä oppia. Jumalamme on nimittäin suuri taiteilija, joka maalaa monilla väreillä, mutta käyttää usein samoja värejä kertoessaan samoista teemoista.

