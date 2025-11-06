Hersonista Helsinkiin
Hersonista Helsinkiin

Keväällä 2023 Ukrainasta kotoisin oleva Olena Haverinen työskenteli Mestari-hotellissa Helsingin Kampissa. Hän oli jo jonkun aikaa käynyt työkaverinsa kanssa seurakunnassa, jota ei kuitenkaan tuntenut kodikseen. Kerran samainen työkaveri ehdotti, että he menisivätkin työpaikkaa vastapäätä sijaitsevan Sleyn Luther-kirkon jumalanpalvelukseen.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun kävin luterilaisessa jumalanpalveluksessa, Olena kertoo.

