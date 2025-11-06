Omankokoisella paikalla
Kasvo

Selja Havi, 21, pitää pyhäkoulua Seinäjoen Hyvän paimenen kappelilla. Pyhäkoulunopettajana hän pääsee luontevasti tutustumaan monen ikäisiin seurakuntalaisiin.

Miten sinusta tuli pyhäkoulunopettaja?

Muutin Seinäjoelle vähän yli vuosi sitten opintojen perässä ja aloin käydä Hyvän paimenen kappelilla messussa. Rusaman Matti (Hyvän paimenen kappelin pastori) kysyi minua tähän tehtävään viime keväänä.

