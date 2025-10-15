Jumala tuo lohdun
Hartaus

Jumala tuo lohdun

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)

Kun miettii edellä olevaa raamatunlausetta ja vertaa sitä tämän päivän uutisiin, saattaa herätä kysymys, missä Jumala on. Maailma näyttää päivästä päivään yhä kaoottisemmalta, eikä toivoa löydy. Sama kysymys voi nousta esiin, kun katsoo oman elämän vaikeuksia, jotka tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Mitä niin pahaa olen tehnyt, että ansaitsen tämän? Olenhan seurannut uskollisesti Jumalaa ja hänen sanaansa!

Samojen kysymysten äärelle joutui Job. Hän oli tunnettu jumalaapelkäävänä ja menestyneenä miehenä, mutta Jumala salli Saatanan koetella häntä. Tämän seurauksena häneltä vietiin kaikki: omaisuus, terveys, perhe, jopa ystävät kääntyivät häntä vastaan. Inhimillisesti katsottuna Jumalan lain seuraamisesta ei ollut Jobille etua; pahoja asioita tapahtui hänelle siitä huolimatta. Jobin menestys elämässä ei siis ollut hänen omaa ansiotaan vaan Jumalan antama lahja. Tätä asiaa eivät Jobin ystävätkään ymmärtäneen, sillä he syyttivät Jobin onnettomuuden johtuvan Jumalan rangaistuksesta.

