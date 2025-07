Vähemmistökirkkojen papit Indonesiasta ja Virosta: ”Evankeliumi etenee ystävyydellä”

Viron ja Indonesian välillä on 10 000 kilometriä, mutta paikallisten luterilaisten kirkkojen näky on yhteinen: nuori sukupolvi pitää varustaa lähetystyöhön.

Pastorit Richard Beny ja Robert Bunder istuvat kanssani Karkun evankelisen opiston pihapiirin majoitusrakennuksen sohville. On Evankeliumijuhla-viikonlopun lauantai, ja sääennusteista huolimatta ilma on aurinkoinen, suomalaisittain arvioituna ”helteinen”. Richard Benyn mielestä on hitusen koleaa, mutta tunnelmaa hän kehuu lämpimäksi. Beny haluaa ottaa yhteisiä selfieitä jo ennen ensimmäistä kysymystä.